Саладуха и Ребрик выиграли бронзу Бриллиантовой лиги

«Бриллиантовая лига». Четвёртый этап. Рим (Италия) 10 июня 800 метров 1. Халима Хахлаф (Марокко) — 1.58,40 (лидер сезона) 2. Джанет Джепкосгей (Кения) — 1.58,85 3. Дженнифер Мидоуз (Великобритания) — 1.58,89 ...8. Юлия Кревсун (Украина) — 2.00,29 (лучший результат сезона) ...13. Татьяна Петлюк (Украина) — 2.05,06 Тройной прыжок 1. Ярхелис Савинье (Куба) — 14,74 2. Ольга Рыпакова (Казахстан) — 14,74 3. Ольга Саладуха (Украина) — 14,44 Прыжки в высоту 1. Бланка Влашич (Хорватия) — 2,03 (повторение рекорда соревнований) 2. Шонте Ховард-Лав (США) — 2,03 (повторение рекорда соревнований) 3. Лаверн Спенсер (Сент-Люсия) — 1,95 ...6. Вита Стёпина (Украина) — 1,90 Метание копья 1. Барбора Шпотакова (Чехия) — 68,66 (рекорд соревнований) 2. Сунетт Вилджоун (ЮАР) — 63,04 3. Вера Ребрик (Украина) — 62,44 (лучший результат сезона)