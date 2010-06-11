Джеррард: Руни может стать главной звездой ЧМ – как Пеле и Марадона

Полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард заявил, что нападающий его команды Уэйн Руни может стать лучшим игроком предстоящего чемпионата мира. «Я думаю, Руни сможет стать главной звездой предстоящего чемпионата мира. Как Пеле в 1970-м и Марадона в 1986-м. Сейчас Руни находится в отличной форме. У нашего нападающего именно тот возраст, когда, обычно, футболисты достигают пика своей карьеры, и прошедший сезон он провёл просто великолепно. В настоящее время Руни является нашим основным игроком и главной надеждой на мировом первенстве, а также тем человеком, который должен привести нас к успеху. И он осознаёт это», – приводит слвоа Джеррарда Daily Mirror.