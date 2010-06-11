Суд обязал МОК вернуть белорусам медали

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международный олимпийский комитет (МОК) вернуть белорусским метателям молота Вадиму Девятовскому и Ивану Тихону медали Олимпиады-2008, сообщает Associated Press. На играх в Пекине Девятовский и Тихон выиграли серебро и бронзу соответственно, но затем их обвинили в применении допинга и отобрали награды. По окончании соревнований в организме белорусских спортсменов был обнаружен экзогенный тестостерон. Положительный результат дали пробы "А" и "В". Анализы проводились в пекинской антидопинговой лаборатории, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Девятовский и Тихон не признали себя виновными и заявили, что не употребляли запрещенных препаратов. По словам спортсменов, повышенный уровень тестостерона в их организме объяснялся тем, что перед Олимпиадой они в течение двух месяцев воздерживались от секса. 31 января 2008 года белорусы подали апелляцию в CAS. Спортивный арбитражный суд обнародовал свое решение по делу Девятовского и Тихона вечером 10 июня. Решение вернуть спортсменам медали CAS объяснил тем, что во время допинг-контроля в Пекине были допущены нарушения. В частности, одна и та же лаборатория не имеет права проводить анализ пробы "А" и "В". В пресс-релизе CAS подчеркивается, что решение спортивного суда не означает, что Девятовский и Тихон не применяли экзогенный тестостерон. CAS постановил не только вернуть легкоатлетам медали, но и отменить наложенную дисквалификацию. Официальный представитель МОК уже сделал заявление о том, что Международный олимпийский комитет разочарован решением CAS и рассматривает варианты возможных ответных действий.