Владимир Кличко: Я хочу драться с Хэем больше, чем мой брат

Украинский супертяжеловес в очередной раз заявил о том, что хотел бы драться с Хэем, однако организовать бой пока не удается. Чемпион мира по версии IBF и WBO в супертяжелом весе Владимир Кличко намерен превратить лицо британского боксёра Дэвида Хэя в пиццу. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports, он сказал: «Я хочу драться с Хэем даже больше, чем мой брат. Но Виталий также очень хочет встретиться с ним. От Хэя мы постоянно слышим оскорбления в наш адрес. Я хочу превратить лицо Хэя в пиццу? Да, и могу сказать в какую – в пиццу Пепперони с салями. Сейчас мне 34 года и, пожалуй, сейчас я нахожусь на пике своей формы. У меня нет даже мысли о том, что я в ближайшее время покину ринг. Я слышал, что Хэй хочет уйти из бокса в 31 год. И это меня не удивило - он же трус».