Бокс. Котельник и Александер провели пресс-конференцию

Чемпион мира WBC/IBF в первом полусреднем весе Девон Александер (20-0, 13 КО) и бывший чемпион мира WBA Андрей Котельник (31-3-1, 13 КО) провели пресс-конференцию, посвящённую их бою, который состоится 7 августа в Сент-Луисе. «Тренер Александера сказал, что я совершу долгий путь, чтобы быть побеждённым. Но у меня есть вопросу к Девону: согласится ли он провести матч-реванш на Украине, если победу одержу я?» - заявил Котельник. «Я никогда не давал прогнозов. И исход боя с Котельником не обсуждал перед публикой. Я лишь сказал своей команде, что Девон нокаутирует его за два раунда», - признался тренер Александера Кевин Каннингем. «Котельник - хороший, крепкий боец. Но я лучше его. Время Котельника пришло и уже ушло. Он был чемпионом, а сейчас у него нет титула. Не будет его у него и после поединка со мной», - приводит слова Александера Fightnews.com.