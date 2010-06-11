Пеле: На ЧМ не всегда побеждали команды, исповедующие зрелищный футбол

Легендарный бразильский нападающий Пеле, становившийся чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 годах, считает, что зрелищный футбол не всегда становится залогом успеха на мундиале. «Такие команды, как Англия, Германия, Италия, не делают упор на зрелищность, но всё равно играют очень сильно. Они играют от обороны, что нам, бразильцам, трудно представить. Но есть команды, показывающие красивую игру. Это Испания, Португалия, Голландия. К сожалению, на мировых первенствах не всегда побеждали команды, демонстрировавшие зрелищный футбол. Это случилось с Бразилией в 1982 году. Та же участь постигла голландцев в 1974 и 1978 годах», — цитирует Пеле ESPN.