В ЮАР ограбили известного российского комментатора

Российский комментатор Геннадий Орлов пострадал от рук грабителей в ЮАР, а съемочная группа «Первого канала» едва унесла ноги из самого криминального района Йоханнесбурга – Соуэто, передает Интерфакс. «Если честно, не хочу говорить об этом, - заявил в интервью газете «Советский спорт» Геннадий Орлов, отказавшись поведать подробности произошедшего с ним инцидента. - Просто обстановка такая, что в стране люди заходят в гостиницу и отнимают аппаратуру и деньги. Я работал более чем на десяти чемпионатах мира, но с таким никогда не сталкивался. Даже в 1978 году в Аргентине, хотя там правила тогда хунта, обстановка была намного миролюбивее. В ЮАР процветает воровство. И самое главное, что полицейских не видно. У многих журналистов одни негативные эмоции по поводу решения Блаттера отдать чемпионат этой стране. Боюсь, приезжий народ еще хлебнет горя». Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев вместе с оператором и специально нанятым гидом отправились в Соуэто, откуда они в итоге вырвались из района целыми и невредимыми и с колоритным репортажем, но вот гид при этом серьезно пострадал. «Гид неожиданно отстал от ребят и появился через несколько минут окровавленный и ограбленный, – рассказывает комментатор Первого канала Василий Конов. – Провожатому порезали ножом руку и отобрали кошелек и мобильный телефон. Здесь эти вещи пользуются наибольшим спросом. Гида в итоге отвезли в госпиталь, затем в полицейский участок. Впечатления от всего этого у коллег ужасные». Нападения на журналистов, которые съехались на чемпионат мира, в ЮАР уже в порядке вещей. Так, недавно были ограблены китайские журналисты, приехавшие на чемпионат. Они на минуту остановились на обочине дороги, и на них тут же напали вооруженные люди, которые забрали из машины все оборудование. Ранее в отеле были ограблены испанские и португальские представители прессы. Грабителей арестовали, вся аппаратура была возвращена. Африканские бандиты грабят не только журналистов, но и футболистов. Вчера в пригороде Дурбана у трех игроков сборной Греции украли деньги прямо из номера отеля. Каждый футболист лишился двух тысяч долларов.