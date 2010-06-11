Шовковский: Буду болеть за команду, показывающую яркий футбол

Вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о своих ожиданиях от стартующего в пятницу чемпионата мира-2010. «Буду переживать за ту команду, которая будет показывать яркий футбол. Хочется, чтобы победила сборная, которая по игре действительно сильнейшая. Поскольку бывают случаи, когда не самые лучшие коллективы становятся триумфаторами европейских и мировых форумов. Такие соревнования как раз показывают, насколько важен единый командный дух, когда стремление всех игроков к победе сливается в единый энергетический эмпиризм. Тяжело сказать, кто преподнесёт сюрприз. Будучи в отпуске, я всё своё время уделял семье и не следил за событиями, которые происходят в командах. Но на сборах, безусловно, буду внимательно смотреть матчи в ЮАР, поскольку это мировой форум. Я бы даже сказал, фестиваль футбола, на котором могут появиться новые тенденции, тактические схемы, действия», - приводит слова Шовковского официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».