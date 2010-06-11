«Закарпатье» выгнало нигерийского легионера

Ужгородское «Закарпатье» применило жесткие меры по отношению к своему нигерийскому форварду Чарльзу Невуче. Причиной стало то, что легионер не выходил на связь и не явился на тренировочный сбор команды, который стартовал пять дней назад. В итоге Невуче официально уволен за прогулы, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на «Спорт Экспресс в Украине». Но при этом от футболиста ужгородцы будут требовать полного выполнения контрактных обязательств (накануне 2010 года нигериец подписал новое трехлетнее соглашение с закарпатцами). Ес­ли появится и объяснит, почему отсутствовал, то ситуация может измениться, если же засветится в другом клубе - его ждут дисциплинарные санкции. Напомним, что по результатам чемпионата Украины в Премьр-лиге сезона 2009/2010 «Закарпатье» заняло последнее место в турнирной таблице и следующий сезон проведет в первой лиге.