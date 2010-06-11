Яна Клочкова выпустила свою автобиографию

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова написала автобиографическую книгу «Сила Океана», которая будет издана в сентябре 2010 года. «Это книга о спорте, о спортивной жизни», - сказала Клочкова, передает Интерфакс-Украина. Она подтвердила, что писать книгу ей помогали, однако она лично написала часть, посвященную детству. Планируется, что книга будет состоять из трех частей: первая о детстве спортсменки, вторая - о первых серьезных победах, завершающая часть - это подведение итогов спортивной карьеры Яны Клочковой. По словам издателя книги Игоря Степурина, книгу планируется издать тиражом 10-15 тыс. экземпляров с целью «попасть в ту ценовую категорию, чтобы книга действительно стала доступной». Кроме того, в ней будет размещено более 60 фотографий.