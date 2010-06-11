США отметят 30-летие бойкота московской Олимпиады

Федерация гимнастики США будет чествовать спортсменов, отказавшихся ехать на олимпиаду в 1980-м году. В августе во время чемпионата США по гимнастике пройдёт чествование американской сборной образца 1980 года. Участники бойкота московской Олимпиады - Кэти Джонсон, Джулиэнн Макнэмэра, Трэки Тэлэвера, Барт Коннер, Питер Видмар и Рон Гэлимор - будут участниками встреч, посвященных 30-летию бойкота. Президент Федерации гимнастики США Стив Пенни считает, что, несмотря на бойкот, эти люди сделали многое для спорта. «Эти люди очень многое отдали спорту. Я не уверен, что бойкот стоил им медалей Игр, но это не помешало им сделать великие дела для олимпийского движения», - приводит слова Пенни Чемпионат.ру со ссылкой на AP. Как сообщают американские СМИ, вышеназванные спортсмены могут быть награждены денежными премиями. Напомним, что в 1980-м году США и ряд других западных государств отказались принять участие в московской Олимпиаде, выразив тем самым протест против ввода советских войск в Афганистан.