Аргентинцам запретили на ЧМ играть с прозвищами на футболках

ФИФА запретила аргентинским игрокам выступать на чемпионате мира под прозвищами вместо фамилий на футболках, передает «Советский спорт». Подобной возможностью хотели воспользоваться Карлос Тевес, Серхио Агуэро и Хонас Гутьеррес. По мнению ФИФА, прозвища вместо привычных фамилий могут ввести в замешательство зрителей по всему миру. Стоит отметить, что в аргентинской сборной, как и во многих латиноамериканских командах, прозвища широко распространены. К примеру, Себастьян Верон смело мог бы выйти на поле как Ведьмочка, Лионель Месси как Блоха а Игуаин как Пипита, не говоря уже и о главном тренере аргентинцев Диего Марадоне, на родине широко известном как Pelusa (Пушок).