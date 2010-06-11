«Маккаби» возглавил главный тренер сборной России

Главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт возглавил израильский клуб «Маккаби» из Тель-Авива. Наставник подписал с «Маккаби» контракт на два года с возможностью продления еще на год. По словам Блатта, работа в израильской команде не помешает ему исполнять обязанности тренера сборной России, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФС). Тренер, имеющий гражданство США и Израиля, подписал контракт с «Маккаби» поздно вечером 10 июня. По словам Блатта, он очень рад, что ему удалось достичь соглашения с израильским клубом. При этом наставник подчеркнул, что он намерен полностью отработать соглашение с РФБ, рассчитанное на ближайшие три года. Блатт рассказал также, что сейчас он полностью сосредоточен на подготовке сборной России к чемпионату мира 2010 года, который пройдет в Турции с 29 августа по 12 сентября. На групповом этапе соперниками россиян будут команды Китая, Кот-д'Ивуара, Греции, Пуэрто-Рико и Турции.