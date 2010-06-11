ЧМ. Последними в ЮАР прилетели испанцы

Сборная Испании прибыла в Южную Африку в первый день чемпионата мира – последняя из всех участников, передает «Спорт Экспресс». Команда Висенте Дель Боске является одним из фаворитов не только группы H, в которой кроме нее будут выступать команды Чили, Швейцарии и Гондураса, но и всего турнира. По сей день пока под вопросом остается участие в первом матче чемпионата мира полузащитника Андреса Иньесты. Напомним, что он был заменен в конце первого тайма в товарищеском матче против Польши (6:0), в котором он получил травму левого бедра. Напомним, что действующие чемпионы Европы дебютируют на мировом первенстве 16 июня против команды Швейцарии. Испанцы были последней сборной, которая прибыла на место проведения Мундиаля. Таким образом, все 32 команды, принимающие участие в чемпионате мира-2010 уже собрались в Южной Африке.