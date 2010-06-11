ЧМ-2010. Групповой этап. Группы A-D. ЮАР принимает Мексику, Уругвай встречается с Францией ЧМ-2010 ЮАР Групповой этап Группа A ЮАР – Мексика 11 июня. «Соккер Сити», 17.00. Судья: Равшан Ирматов. Превью матча, онлайн матча, подробная статистика. Уругвай – Франция 11 июня. «Грин Поинт», 21.30. Судья: Юити Нисимура. Группа B Южная Корея – Греция 12 июня. «Стадион им. Нельсона Манделы», 14.30. Судья: Майкл Хестер. Превью матча, онлайн матча, подробная статистика. Аргентина – Нигерия 12 июня. «Эллис Парк», 17.00. Судья: Вольфганг Штарк. Группа C Англия – США 12 июня. «Роял Бафокенг», 21.30. Судья: Карлос Симон. Превью матча, онлайн матча, подробная статистика. Алжир – Словения 13 июня. «Петер Мокаба», 14.30. Судья: Пабло Посо. Группа D Сербия – Гана 13 июня. «Лофтус Версфелд», 17.00. Судья: Эктор Бальдасси. Превью матча, онлайн матча, подробная статистика. Германия – Австралия 13 июня. «Стадион им. Нельсона Манделы», 21.30. Судья: Марко Родригес.