Российский физик тайно снабжал позитивной энергией игроков клуба

Владельцы клуба Национальной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Доджерс» тайно наняли российского эмигранта Владимира Шпунта, называющего себя ученым и целителем, чтобы он посылал команде позитивную энергию для побед, пишет InoPressa со ссылкой на газету Los Angeles Times. Физик Шпунт, которому сейчас 71 год, совершенно не разбирается в бейсболе, но владельцы клуба Фрэнк и Джейми Маккорты платили ему за трансляцию позитивной энергии на дальние расстояния. Сам Шпунт заявляет, что его метод не волшебство и победы не гарантирует, но свой вклад вносит. За пять лет работы на «Доджерс» он был всего на одном матче, обычно он просто смотрел игру по телевизору у себя дома (более 3 тысяч миль от стадиона) и мысленно настраивался на успех команды. Сколько платили «физику», неясно. По некоторым данным, он получал фиксированную зарплату, а также, в зависимости от успехов «Доджерс», бонус в районе 100 тысяч долларов. При этом Маккорты скрывали работу Шпунта даже от топ-менеджеров команды. рассорившись и разводясь с супругой, Шпунт опасается шумихи и недоволен тем, что его инкогнито раскрыто. Он также боится, что его изобразят в карикатурном виде. По словам Шпунта, его работа на «Доджерс» иногда отнимала до четырех часов в день. «Очень большая работа. У меня было давление 200, но мне нравится, когда эта команда побеждает», - заявил он. Когда в сезоне 2005 года «Доджерс» проиграли 91 матч - худший результат за 13 лет - экстрасенс уверял, что без его помощи команда проиграла бы на 15 матчей больше. Открытия, благодаря которым на Dodger Stadium текла некая загадочная «В-энергия», были сделаны в лаборатории в другом полушарии, повествует издание. По словам Шпунта, в 1970-е годы группа русских ученых под его руководством обнаружила, что тепло может распространяться под кожей и в так называемых «нексусах» между клетками. В результате стимулируется кровообращение и выздоровление организма. У Шпунта было рекомендательное письмо от его петербургского сослуживца, Нобелевского лауреата Жореса Алферова, где Шпунт назван видным ученым и выдающимся изобретателем. Шпунт обнаружил, что его руки генерируют намного больше энергии, чем у среднестатистического человека. Он начал лечить наложением рук больных, которым не могла помочь современная медицина. Вдохновленный своими успехами с «Доджерс», Шпунт уже начал работать с другими спортсменами. Их имен он не называет.