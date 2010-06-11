Чемпионат мира будут смотреть более половины населения Земли

51 процент жителей земли будут следить за ходом чемпионата мира. К таким выводам пришла компания Nielsen, опросившая 27 000 людей в 55 странах мира. Наибольший показатель футбольной активности у жителей Бразилии. Турнир в ЮАР будут смотреть около 84 процентов бразильцев. Далее следуют Аргентина (83 процента), Южная Корея (76), Италия и Португалия (обе страны – по 75) и Замбия (69). Кроме того, 21 процент любителей футбола будут следить за чемпионатом мира с помощью своего мобильного телефона, передает Sports.ru со ссылкой на Reuters. Напомним, в пятницу, 11 июня, в 15.00 по киевскому времени в южнофриканском Йохханесбурге стартовала церемония открытия чемпионата мира по футболу 2010 года.