Дон Кинг: Валуев опозорил Россию

Сопромоутер российского боксера Николая Валуева Дон Кинг рассказал о возможном поединке россиянина против Виталия Кличко. «У Валуева такая поддержка русского народа, он гордость страны. Но при этом он предал сам себя, опозорил Россию. Человек, который представляет свою страну на мировой арене, любимец болельщиков не должен себя вести таким образом. У него как у кумира нации есть большие обязанности перед публикой. Переговорный процесс идет. Это должен быть великолепный бой. Он станет настоящим событием в жизни обоих боксеров. Не нужно забывать, что поединок имеет большое значение для обеих стран. Это будет грандиозный праздник – как для Украины, так и для России. Поэтому бой с Солисом совсем не имеет значения – Виталий может встретиться с Николаем в рамках свободной защиты своего чемпионского титула», – цитирует Кинга «Блик».