Фабиано: Хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата мира

Нападающий сборной Бразилии Луис Фабиано рассказал о том, какие цели ставит перед собой на чемпионате мира. «На этом ЧМ я преследую две цели – выиграть Кубок мира и стать лучшим бомбардиром. Это большая ответственность – играть под девятым номером. Не только потому, что под «девяткой» раньше играли великие игроки, но и потому, что от сборной Бразилии всегда ждут побед. Я сделаю все, чтобы забить как можно больше голов на чемпионате мира, но все-таки главная наша цель – это победа», – цитирует футболиста официальный сайт ФИФА.