Формула-1. Хэмильтон и Батон сделали дубль

Гонщики команды McLaren Льюис Хэмильтон и Дженсон Баттон сделали дубль на Гран-при Канады - второй подряд после гонки в Турции. Британцы опередили на финише Ferrari Фернандо Алонсо, передает «Лента.ru». Как и ожидалось, ключевым фактором в гонке стал выбор резины. После первых кругов за новым комплектом в боксы среди прочих пилотов заехали гонщики McLaren, пропустив вперед два Red Bull Себастьна Феттеля и Марка Уэббера. Тем не менее, стратегия австрийской конюшни оказалась менее удачной, в результате чего Феттель и Уэббер финишировали лишь четвертым и пятым. Гонка изобиловала обгонами, многие из которых произошли под конец соревнования. Так, на последнем круге борьба семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера с пилотом Force India Витантонио Льюцци закончилась контактом, после которого немец финишировал на 11-м месте. Россиянин Виталий Петров на старте допустил ошибку: правые колеса его Renault заехали на траву, после чего болид отбросило поперек на трассы на Sauber Педро де ла Росы. Оба пилота продолжили гонку, однако вскоре Петров получил штраф в виде проезда по пит-лейн за фальстарт. В итоге россиянин финишировал 17-м. После канадского этапа в лидеры чемпионата вышел Льюис Хэмильтон. На втором месте - Баттон, опередивший Марка Уэббера. McLaren упрочил лидерство в Кубке Конструкторов, оторвавшись от Red Bull на 22 очка. Следующая гонка пройдет в Валенсии 27 июня.