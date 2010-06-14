Теннис. Шарапова проиграла финал в Бирмингеме

Россиянка Мария Шарапова проиграла в финале теннисного турнира в Бирмингеме. Как сообщает AFP, обидчицей Шараповой и победительницей турнира стала китаянка На Ли, посеянная в Бирмингеме под первым номером. Финальная встреча прошла в воскресенье, 13 июня, и завершилась победой китайской спортсменки со счетом 7:5, 6:1. Благодаря победе над Шараповой На Ли вернула себе место в первой десятке мирового рейтинга WTA. Ранее в 2010 году На Ли стала первой китайской теннисисткой, вошедшей в десятку лучших, однако позже утратила 10-е место, опустившись на 16-ю позицию из-за ряда неудачных выступлений. В свою очередь Шарапова, в последнее время пытающаяся вернуться в элиту женского тенниса, могла выиграть в Бирмингеме свой третий в году турнир подряд. Ранее россиянка завоевала трофеи на турнирах в Мемфисе и Страсбурге. Комментируя результат, Шарапова подчеркнула, что довольна своей игрой и тем, что ей удалось получить дополнительную практику перед стартующим 21 июня Уимблдоном. Примечательно, что в 2009 году на этом турнире Шарапова также уступила На Ли, но тогда их матч состоялся в полуфинале. В финальном матче На Ли уступила словацкой спортсменке Магдалене Рыбариковой.