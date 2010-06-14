ЧМ. Протасов: Чемпионом хотел бы видеть сборную Аргентины

Главный тренер Ростова Олег Протасов оценил игру сборной Греции, которая на чемпионате мира уступила Южной Корее со счетом 0:2, и выделил своего фаворита в турнире. «Не сыграла Греция на уровне ЧМ. Чтобы там забивать и набирать очки, надо что-то предложить. А греки не предложили ничего. Они проигрывали в скорости. Как написала греческая пресса, играла команда ветеранов против нормальной сборной. Некоторые газеты даже призвали: «Возвращайтесь домой!», - говорит Протасов. «Вдвойне расстроен, потому что хотел, чтобы на месте греков была Украина. Что бы она делала в ЮАР, дело десятое. Впрочем, нечего слюни распускать. У Украины новый проект - Евро-2012», - считает тренер Ростова. Кроме того, Протасов рассказал о том, кому симпатизирует на этом турнире: «Обойдусь без прогнозов. Но чемпионом хотел бы видеть Аргентину. Во-первых, у нее сильный состав. Во-вторых, Марадона. В третьих, они путем титанических усилий, когда все было на грани срыва, попали на ЧМ. Футбольный бог им воздаст. Я в это верю», - приводит слова Протасова Сегодня.