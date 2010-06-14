Теннис. Украинские депутаты выиграли у Европы

Сборная команда Верховной Рады Украины завоевала первенство на XXVII Европейском межпарламентском турнире по большому теннису. Победу для Украины завоевали народные депутаты, члены фракции БЮТ Андрей Кожемякин и Павел Костенко. Как сообщает пресс-служба фракции БЮТ, европейский межпарламентский теннисный турнир проходил 11-13 июня в теннисном клубе Campa в Киевской области. В турнире приняли участие представители парламентов Грузии, Италии, Российской Федерации, Словении, Украины, Хорватии и Швейцарии. Второе место в турнире заняла команда Словении, третье – Италии, сообщает Лига.