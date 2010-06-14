На чемпионате мира продолжают грабить журналистов

На чемпионате мира появились очередные жертвы южно-африканской преступности. На этот раз обокрали съемочную из Новой Зеландии. Грабители оставили телевизионщиков без оборудования стоимостью 70 тысяч долларов, сообщает «Советский спорт». Кража произошла в гостинице, расположенной в городе Рустенбург. Теперь освещение стартового матча Новой Зеландии против Словакии, который состоится 14 июня, находится под вопросом. Когда съемочная группа находилась в ресторане, преступники взломали дверь и вынесли камеру, звуковое, осветительное оборудование, а также спутниковую антенну и ноутбук. Ущерб составил примерно 100 тысяч новозеландских долларов. «Это очень отрезвляющее напоминание для всех «киви». Они должны вовремя опомниться и быть особенно внимательными на этом чемпионате», - сказал редактор новозеландского телеканала «Уан ньюс» Пол Патрик.. Как сообщалось ранее, полиция ЮАР заподозрила одного из членов делегации сборной Уругвая по футболу в краже денег. Ранее российский комментатор Геннадий Орлов пострадал от рук грабителей в ЮАР.