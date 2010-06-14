ЧМ. Какау: Мой отец много пил. Поэтому часто лечился.

Форвард сборной Германии Какау в интервью немецкой газете Bild рассказал о своём детстве, которое прошло в Бразилии и, судя по его словам, было весьма нелёгким, передает Чемпионат.ру. Футболист, в частности, признался, что его отец страдал алкоголизмом. «Мой отец пил очень много, поэтому часто оказывался в клинике. А моя мать работала уборщицей, и ей приходилось очень несладко. Нам с братом также приходилось работать, чтобы хоть как-то пополнить семейный бюджет», - сказал футболист. Какау отметил также, что его мать является для него лучшим примером для подражания. «Она сыграла очень важную роль в нашей жизни и не уставала говорить нам о значении школы и образования». Какау подчеркнул, что очень любит Германию, которая стала для него второй родиной.