ЧМ. Сабо: Ни один матч не произвел впечатления

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо признался, что пока не впечатлен увиденными матчами на чемпионате мира в ЮАР. «На меня пока ни один матч не произвел впечатления. Абсолютно никакого. Команды показывают осторожную игру преимущественно низкого уровня. Много ошибок и в передачах, и в приеме мяча. Конечно, если взять Аргентину, то у команды неплохой контроль мяча, техничные футболисты. Но удивительно, что имея много моментов, аргентинцы отличились всего однажды. Извините, но Словения, которая оставила наших северных соседей за бортом ЧМ-2010, просто никакая. Дисциплину в лучших её проявлениях заметил только у сборной Англии. Показательным стал эпизод, когда англичане подавали угловой и потеряли мяч. Американцы тут же попытались организовать быструю контратаку, которую поддерживали три исполнителя. Но у англичан в обороне оказалось семеро игроков, поскольку после потери футболисты моментально возвращаются назад. В этом видна рука Фабио Капелло, который ставит своим подопечным современную игру», - приводит слова Сабо «Спорт-экспресс в Украине».