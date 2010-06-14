Калиниченко: Жду сюрприза от матча Южная Корея - Аргентина

Своими впечатлениями от первых матчей стартовавшего в ЮАР чемпионата мира на страницах издания Сегодня поделился полузащитник днепроептровского «Днепра» Максим Калиниченко. В частности, хавбек прошелся по поединкам Аргентина — Нигерия (1:0), Южная Корея — Греция (2:0) и Англия — США (1:1). — Что до сборной Аргентины, то по первой игре делать выводы о тренерском таланте Марадоны рано. Замены, например, он поздно начал проводить. А так аргентинцы играли по счету. Да и все. Видно, что прагматичную команду Марадона строит. Без ставки на какой-то яркий футбол, но с надеждой на лидеров. Сейчас все так играют. Я еще не видел Португалию, Голландию. Испанию, хотя последняя особняком стоит — играет и прагматично и красиво. Но пока что все достаточно уныло. Игра — на результат. Команды ровные. Все бьются. Марадона уверен, что сыграет все семь матчей на турнире. Однако сейчас на это больше претендует Корея. По ходу чемпионата мира картина может поменяться: одни команды будут прибавлять, другие — сдуваться. Но от игры Корея — Аргентина я жду сюрпризов. Кстати, видно, что лидеры сборных уставшие. Месси отбегал весь матч, но не забил и в целом выглядел не так ярко, как в «Барсе». Руни тоже был не очень, французы вообще никакого впечатления не произвели. Как в «отборе» играли, так и сейчас. Из их группы, как показал первый тур, выйти или не выйти может кто угодно — команда Доменека вполне может вернуться на родину уже после группового раунда. Но тем интереснее будет дальше смотреть. Было бы хуже, если бы фавориты обыгрывали соперников по 3:0. Хотя для меня вообще неожиданностей нет. Если бы я ставил перед игрой Южная Корея — Греция, то на азиатов. Мы несколько раз играли с корейцами на сборах — дисциплинированные, резкие. Возрастные греки за ними попросту не успевали. Но случайного участника чемпионата мира эллины абсолютно не напоминали. И сожаления, мол, как же это Украина пропустила такую команду на мундиаль, нет. Просто обидно, что мы не там. Но что уж об этом... Жалко Грина, такую ошибку допустил. Думаю, Англия все равно выйдет. Там Капелло. Ну и США пройдет — добротная команда. А Грин и дальше будет играть. Не поменяет его Капелло. Вратарская позиция — специфическая. И передергивать было бы просто непрофессионально со стороны тренера. Тем более был несчастный случай. Грин не раскис. А во втором тайме выручил.