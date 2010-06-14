Убит чемпион мира по борьбе самбо

В Темиртау (Карагандинская область Казахстана) утром в понедельник убит чемпион мира по спортивному самбо среди молодежи 20-летний Кызмет Балтабек. Как сообщил источник в управлении внутренних дел (УВД) Темиртау, когда спортсмен выходил из автомобиля на парковочной стоянке возле филиала Карагандинского государственного индустриального университета, к нему подошел человек, который нанес одно смертельное ножевое ранение в сердце. По данным источника, преступник с места происшествия скрылся, полицией введен план перехват. По факту убийства возбуждено уголовное дело.