Избран новый президент ФК «Барселона»

Новым президентом ФК «Барселона» избран Сандро Роселл, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на испанскую Marca. На состоявшихся 13 июня выборах Роселл набрал более 61 процента голосов, обойдя остальных кандидатов, в том числе протеже экс-президента клуба Жоана Лапорты Жауме Феррера. В выборах президента приняло участие рекордное количество так называемых «сосьос» - членов официального фан-клуба «Барселоны» - около 62 тысяч (всего по состоянию на апрель 2010 года у клуба было 175 тысяч «сосьос»). Таким образом, Роселл выиграл выборы с рекордным результатом - он стал президентом, за которого было отдано больше всего голосов в истории клуба. Узнав о своей победе, Роселл заявил, что не подведет болельщиков клуба и приступит к работе немедленно. До 30 июня обязанности президента клуба будет исполнять Лапорта, занимавший этот пост с 2003 года, и Роселл пообещал, что сделает все возможное, чтобы передача полномочий прошла бесконфликтно. В 2003-2005 годах Сандро Роселл был вице-президентом «Барселоны» и сторонником Лапорты; считается, что именно он сыграл решающую роль в подписании контракта с Рональдино. Летом 2005 года Роселл ушел в отставку из-за конфликта с Лапортой, который, как он считал, избрал неверный путь развития клуба и стал слишком авторитарен. С приходом Роселла, открытого противника Лапорты, испанские спортивные СМИ связывают конец эпохи так называемого «лапортизма» - в целом очень успешного периода для футбольного клуба, но осложненного скандалами, связанными с личностью Лапорты и его действиями на руководящем посту.