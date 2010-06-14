Голландские болельщики отравились южноафриканскими грибами

Болельщики голландской сборной по футболу с острым отравлением попали в больницу Трое фанатов национальной голландской команды попали в больницу с острым отравлением и сильнейшей токсикацией организма. По словам главврача клиники, болельщики подверглись воздействию сильнодействующих южноафриканский грибов, запрещенных к применению в этой стране. Однако департамент полиции, занятый установлением порядка на улицах страны, попросту не успевает уследить за нелегальными торговцами наркотическими веществами, передает LIFE SPORTS. - Эти грибы имеют сильнейшее воздействие на организм, - рассказал главврач клиники. - Помимо сомнительного удовольствия, которое получает употребивший их человек, есть неприятные последствия. Пациент может частично потерять память, испытывать сильную боль в печени, неадекватно воспринимать окружающий мир. Чтобы вывести человека из такого состояния, требуется несколько дней провести под капельницей. Напомним, что буквально несколько дней назад, отравление алкогольными напитками местного разлива также получили несколько футбольных фанатов. В связи с этим, департамент здравоохранения просит болельщиков быть осторожнее в погоне за экзотическими ощущениями.