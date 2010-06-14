Футбол. Украинского арбитра подозревают в получении взятки

Еще один украинский рефери попал под подозрение в деле о договорных матчах. В субботу немецкий журнал Spiegel опубликовал информацию о том, что 43-летний арбитр ФИФА киевлянин Игорь Ищенко, обслуживавший поединок молодежных сборных Сан-Марино и Германии, подозревается в получении взятки и влиянии на результат встречи. Отборочная игра молодежного чемпионата Европы (U-21), состоявшаяся 17 ноября 2009 года, завершилась со счетом 11:0 в пользу немцев. Если верить изданию, украинский судья как раз и должен был обеспечить победу бундестим с разницей в шесть, семь или больше мячей, за что якобы получил 50 тысяч евро, передают Подробности. По информации Spiegel, рефери через посредника получил деньги в Киеве. «Заказчиком» выступила международная сеть мошенников, занимающаяся организацией договорных футбольных матчей и уже фигурировавшая в крупном футбольном скандале, связанном с немецким рефери Робертом Хойцером. Подозрения основываются на прослушанном телефонном разговоре, датированном 10 ноября минувшего года, между подозреваемым Анте Сапиной - печально знаменитым хорватским букмекером из Берлина, и его компаньоном Марио, где речь идет о сумме взятке арбитру в 50 тысяч евро. 2 декабря 2009 года Игорь Ищенко был задержан в аэропорту Франкфурта и в течение двух с половиной часов отвечал на вопросы немецких следователей. Во время допроса он отверг все обвинения в коррупции, подчеркнув, что получил высокую оценку от комиссара того матча.