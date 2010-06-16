Ликвидирована российская баскетбольная суперлига

Российские баскетбольные клубы на заседании совета суперлиги, состоявшемся 15 июня 2010 года, приняли решение о ликвидации этой организации. Об этом сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ). Ранее стало известно, что ведущие баскетбольные клубы страны изъявили желание выйти из суперлиги и основать собственную независимую лигу. Суперлига, основанная в 1994 году, объединяла сильнейшие мужские и женские клубы страны. 15 июня стало известно, что руководители десяти ведущих клубов написали письмо президенту РФБ Сергею Чернову, в котором проинформировали его о желании покинуть суперлигу. Президент чемпиона России по баскетболу московского ЦСКА Андрей Ватутин на заседании совета суперлиги сказал, что ведущие клубы, выступавшие в мужском дивизионе "А", намерены основать собственную лигу, которая будет проводить первенство страны. По словам Ватутина, эта лига будет независима от РФБ. Клубы дивизиона "Б" мужской суперлиги, а также женские команды приняли решение выступать в своих соренованиях под эгидой нового департамента по организации и проведению чемпионата России, который будет создан в ближайшее время. В заявлении на сайте РФБ утверждается, что федерация будет самостоятельно проводить чемпионат России в сезоне-2010/11. При этом говорится, что в случае создания клубами новой лиги РФБ рассмотрит вопрос о передаче ей прав на проведение первенства страны.