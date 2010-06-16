Хоккей. Аутсайдер КХЛ подписал обладателя Кубка Стэнли

Один из аутсайдеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), клуб «Сибирь», заключил контракт с обладателем Кубка Стэнли финским нападающим Вилле Ниеминеном, сообщает официальный сайт команды. Соглашение форварда с «Сибирью» рассчитано на один год. Вилле Ниеминен дебютировал в НХЛ в 1999 году. Карьера финского хоккеиста за океаном началась в клубе «Колорадо Эвеланш», с котором он и стал обладателем Кубка Стэнли сезона - 2000/01. Позднее Ниеминен выступал в составе «Питтсбург Пингвинс», «Чикаго Блэк Хокс», «Калгари Флеймс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз». Всего в НХЛ финский нападающий сыграл 385 матчей. С 2008 года Ниеминен играл в финской команде «Таппара». В сезоне - 2009/10 нападающий, который был капитаном своего клуба, провел 50 матчей и набрал 29 очков. Помимо Вилле Ниеминена хоккейный клуб «Сибирь» также подписал другого финского нападающего, 23-летнего Йонаса Энлунда. Ранее молодой форвард также выступал в составе команды «Таппара». Клуб «Сибирь» выступает в Восточной конференции КХЛ. По итогам сезона - 2009/10 новосибирская команда заняла 20-е место в общей турнирной таблице.