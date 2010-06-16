Энергетики ЮАР угрожают обесточить чемпионат мира

Работники южноафриканской энергетической монополии Еskom объявили о начале забастовки, угрожая обесточить чемпионат мира по футболу. Они требуют увеличения заработной платы на 18%, передает NEWSru.com со ссылкой на телеканал «Вести». В июне Еskom повышает расценки на электроэнергию для потребителей на 30%. По словам генерального секретаря профсоюза Дирка Херманна, 16 тысяч сотрудников полугосударственного энергетического гиганта возмущены тем, что руководство компании предлагает им прибавку к жалованью всего в 7%, в то время как высший менеджмент получит в этом месяце премию в 9,6 миллиона рандов (около 1,2 миллиона долларов), а с июля их премия вырастет на 70%. «Руководство компании вообще странно ведет себя: сначала компания объявляет о прибыли в 3,6 миллиарда рандов, а на переговорах с профсоюзом утверждает, что стоит на грани банкротства», - подчеркивает профсоюзный лидер.