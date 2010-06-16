Стюарды матчей ЧМ-2010 устроили забастовку

На некоторых матчах чемпионата мира в ЮАР вместо стюардов работают полицейские. Это связано с тем, что служащие компании, которая занимается обеспечением безопасности на играх, устроили забастовку по причине уменьшения зарплаты. Полицейские уже работают на матчах в Йоханнесбурге, Дурбане, Кейптауне и Порт Элизабет. В случае невыполнения требований организаторов забастовки, к акции протеста присоединятся стюарды из других городов. Первоначально стюардам обещали платить по 45 фунтов за матч, сейчас же они получают меньше 20 фунтов. ФИФА заявила, что не будет вмешиваться в это дело, сообщает ESPN.