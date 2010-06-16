Бразильские болельщики недовольны своей сборной

Бразильцы недовольны игрой национальной сборной, дебют которой на чемпионате мира в ЮАР получился не очень убедительным - 2:1 в игре против заведомо более слабой команды КНДР. Все мячи были забиты во втором тайме, причем в самом конце корейцы могли даже сравнять счет. «Наши играли матч как первый в турнире, а корейцы бились, будто это была вообще последняя игра их команды», - заявил в интервью ИТАР-ТАСС болельщик-ветеран 73-летний Лусио Гонсалвис. Вместе с 20 тысячами жителей и гостей Рио-де-Жанейро он смотрел матч на гигантском экране, установленном на знаменитом пляже Копакабана. Толпа, разодетая в желто-зеленые футболки и парики, с дудками и флагами, ожидала, что будет радоваться голам как минимум каждые десять-пятнадцать минут. Однако к концу первого тайма веселье стало сменяться тревожным недоумением. В перерыве тренер Дунга что-то подкрутил в сложном механизме команды, и бразильцы заиграли живее, словно стараясь напомнить болельщикам, что не зря числятся в фаворитах. По крайней мере, поднятый над головами болельщиков транспарант с призывом «Вперед, к званию шестикратных!» перестал смотреться вырванным из контекста происходившего на поле. Вся Бразилия с нетерпением ждала первой игры своей сборной. Во вторник во второй половине дня в стране закрылись магазины, банки и офисы. За два часа до начала игры на дорогах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу пробки были как в пятницу вечером. Все спешили к телевизорам поболеть за своих. Благо специальным декретом в стране время игр национальной сборной объявлено нерабочими часами. Миллионы болельщиков были поглощены действием, разворачивавшимся на стадионе в далеком Йоханнесбурге. "Невозможно весь чемпионат отыграть на подъеме - обязательно будут матчи и посильнее, и послабее. Тот, что послабее, мы уже увидели", - глубокомысленно заметил собеседник агентства, покидая Копакабану. Начавшийся после матча концерт его уже не интересовал. Тем временем бразильские комментаторы призывают не терять оптимизм. Желто-зеленые с тремя очками стали лидерами в своей группе, так что лозунг насчет шестикратных чемпионов с повестки не снят.