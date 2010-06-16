Экклстоун не имеет отношения к запрету на размещение рекламы в боксах

Промоутер «Формулы-1» Берни Экксстоун не имеет отношения к запрету на размещение рекламы в боксах командами чемпионата, считает Pitpass. Отметим, что на прошлой неделе конюшни «Формулы-1» получили письмо, в котором сообщалось, что им запрещается размещать логотипы спонсоров в боксах, поскольку компания Allsport владеет правами на рекламу на всей трассе, включая гаражи. Руководители команд посчитали, что промоутер чемпионата Берни Экклстоун является инициатором этого письма. Президент Allsport Ник Клэрри отметил, что данное решение было принято с целью противодействовать командам, которые выступают за более выгодные условия сделки с поставщиком покрышек, предлагая рекламу в качестве одного из условий. Топ-команды получают 50% прибыли от размещения рекламы на трассе. Маловероятно, что спонсоры конюшен захотят платить дополнительные деньги за рекламу в боксах, поскольку их редко показывают по телевидению. Allsport планирует продать рекламную площадь в гаражах одной компании, чтобы извлечь больше прибыли.