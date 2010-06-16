Мотоциклист перепрыгнул через летящий КАМАЗ

16 июня 2010, 12:21

На днях в Коломне состоялся совместный проект пилота команды КАМАЗ-мастер, многократного победителя ралли-рейда «Дакар» Владимира Чагина и российского мотофристайлера, участника московской остановки мирового тура Red Bull X-Fighters 2010, Алексея Колесникова. На окраине города на специально подготовленной площадке были сооружены два перпендикулярных друг другу трамплина – для перекрестного прыжка КАМАЗа и мотоцикла – проекта, беспрецедентного как для мото-, так и автоспорта. Подготовка к прыжку велась в течение десяти дней. За это время для разгона и приземления девятитонного грузовика был сформирован трамплин, на строительство которого ушло около 500 кубов грунта. Высота трамплина составила 2,5 метра, расстояние от точки отрыва до приземления – 12 метров, что соответствует высоте четырехэтажного дома, и именно это расстояние предстояло перелететь КАМАЗу на скорости 58 км/час. Для прыжка мотоцикла была установлена рампа высотой чуть меньше трех метров, наивысшая точка нахождения мотоцикла в воздухе составила 12 метров, длина пролета – 21 метр. Идея совместного проекта пришла спортсменам во время посещения Алексеем тренировочной базы команды КАМАЗ-мастер в Набережных Челнах. Прыжок был сделан в рамках подготовки Колесникова к предстоящим ему соревнованиям Red Bull X-Fighters, которые пройдут 26 июня в Москве на Васильевском спуске. Владимир Чагин использовал эту возможность как дополнительную проверку на прочность грузовика перед ралли «Шелковый путь», которое пройдет в сентябре по маршруту Санкт-Петербург - Сочи. Несмотря на сильный ветер, представляющий реальную опасность для мотоциклиста, было сделано несколько прыжков, во время которых Колесников продемонстрировал ряд трюков. Наиболее зрелищным оказался «бэкфлип», или обратное сальто, над летящим КАМАЗом. «Для меня большая честь участвовать в совместном проекте с таким выдающимся спортсменом как Владимир Чагин. Плюс отличная возможность проверить на прочность свои нервы и уровень подготовки, ведь прыгать через летящий на тебя на скорости 60 км/час КАМАЗ психологически и технически очень непросто – вместо приземления ты видишь перед собой огромный девятитонный грузовик», - сказал Алексей. «Очень интересный проект. Еще ни разу команда КАМАЗ-мастер не принимала участие в чем-то подобном. Машина отлично показала себя, а я, посмотрев, на то, чем занимается Алексей, проникся огромным уважением к его виду спорта!», - прокомментировал Владимир Чагин.

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