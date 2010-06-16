Премьер-лига приняла решение о создании единого пула прав

Состоялось Общее собрание Участников украинской футбольной Премьер-лиги. Заседание продолжалось четыре часа и главным его результатом стало принятие решения о создании в будущем сезоне единого пула прав. Это обязательное условие участия в новом чемпионате Украины. Кроме того, участники собрания утвердили Регламент соревнований на сезон 22010/2011 гг. и Договор с ФФУ об организации и проведении чемпионата. Для вступления в законную силу вышеуказанные документы должны быть утверждены членами Исполкома ФФУ. Также на Общем собрании из состава участников были выведены одесский «Черноморец» и ужгородское «Закарпатье», которые перешли в первую лигу ПФЛ. А новыми членами Объединения официально стали ПФК «Севастополь» и луцкая «Волынь».