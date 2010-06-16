ФИФА запретила говорить с командой КНДР о политике

ФИФА не позволит журналистам задавать политические вопросы представителям делегации КНДР на чемпионате мира, передает Чемпионат.ру со ссылкой на ESPN. На послематчевой пресс-конференции главному тренеру северокорейской сборной Ким Йон Хуну был задан вопрос, будет ли показана игра у него на родине и что он думает о том, что в свете эскалации политической ситуации Южная Корея блокирует телесигнал на северную часть Корейского полуострова. Прежде чем Ким Йон Хун начал отвечать на вопрос, в дело вмешался представитель пресс-службы ФИФА. «Мы находимся здесь, чтобы говорить о футболе, а не политике», — заявил он, не позволив наставнику сборной КНДР говорить на политические темы.