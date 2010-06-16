Протасов: Северная Корея выглядела очень достойно и уступила в хорошей борьбе

Главный тренер «Ростова» Олег Протасов поделился впечатлениями от матча ЧМ-2010 между сборными Бразилии и КНДР (2:1), в котором играл легионер ростовчан Хон Ен Чо. «Корея выглядела очень достойно и уступила в хорошей борьбе. Команда Хона имеет очень организованную оборону, что и создало бразильцам проблемы в первой половине встречи. Мне кажется, что в следующих матчах им будет немного проще, и они смогут себя проявить. Хон Ен Чо, как и все, старался, но игроку атаки очень сложно проявить себя, когда команда практически 90 минут обороняется. У КНДР есть несколько сильных игроков, и Хон в их числе, тем более он носит капитанскую повязку, что добавляет ему определенных обязательств. Он должен вести команду вперед», – приводит слова Протасова официальный сайт «Ростова».