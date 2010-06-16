Семин: Мне понравилась сборная Кот-д`Ивуара

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин, подводя итоги первого тура в группе G, отметил, что сборная Кот-д`Ивуара способна совершить сенсацию на чемпионате мира, а бразильцы недооценили команду КНДР. «В матче между сборными Бразилии и КНДР понравились корейцы, – сказал Семин в интервью Sportbox.ru. – Они продемонстрировали приличные скорости и хорошо действовали в обороне. На мой взгляд, титулованные бразильцы немного недооценили своего соперника и выглядели не очень впечатляюще. Однако в стартовых матчах чемпионата мира часто случается так, что первые поединки многие фавориты проводят не слишком убедительно, так что посмотрим, что будет дальше. Но в принципе я и не ожидал, что пентакампионы легко расправятся со сборной КНДР, поскольку это очень организованная и дисциплинированная команда. Что касается матча между Португалией и Кот-д`Ивуаром и Португалией, то счет 0:0, на мой взгляд, по игре, потому что вся игра проходила в середине поля, и явных голевых моментов здесь не было. Отмечу, что мне понравились ивуарийцы, у которых очень много сильных в индивидуальном плане игроков, и, думаю, эта сборная явно претендует на выход из группы. Ивуарийцы способны преподнести сюрприз. Дунга правильно поступил, не взяв Рональдиньо на чемпионат мира? Дунга лучше знает, кто нужен сборной, поскольку он каждый день видит в деле своих подопечных и ему лучше известны возможности каждого из них. Так что считаю, что наставник бразильцев поступил правильно, не взяв Рональдиньо в ЮАР».