Греки рискуют не увидеть матчи ЧМ в ЮАР

24-часовую забастовку проводят в среду работники афинского метро, на несколько часов прекращает трансляцию информационных передач государственная компания Греческое радио и телевидение. Они бастуют в знак протеста против подготовленного правительством нового законопроекта о страховом пенсионном обеспечении, а также новых положений трудового законодательства. Сотрудники телевидения намерены продолжить забастовки в этом месяце. В результате греческие болельщики рискуют не увидеть матчи чемпионата мира по футболу в ЮАР.