Теннис. Первый номер посева на «Уимблдоне» получил Федерер

Швейцарец Роджер Федерер получил первый номер посева на Уимблдоне-2010, сообщает официальный сайт турнира. Испанец Рафаэль Надаль, занявший первое место в мировом рейтинге после победы на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros), стал второй ракеткой предстоящего турнира. В число 32 сеянных теннисистов в мужском одиночном разряде попали двое россиян - Николай Давыденко (седьмой номер посева) и Михаил Южный (13-й номер посева). Первый номер посева в женском одиночном разряде на Уимблдоне-2010 получила лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Серена Уильямс, а второй ракеткой стала ее сестра - Винус (она занимает второе место и в мировом рейтинге). Среди сеяных теннисисток оказались восемь россиянок: Надежда Петрова (12-й номер), Мария Шарапова (16-й номер), Светлана Кузнецова (19-й номер), Динара Сафина (20-й номер), Вера Звонарева (21-й), Алиса Клейбанова 926-й), Мария Кириленко (27-й) и Анастасия Павлюченкова (29-й). Днем ранее, 15 июня, стало известно, что россиянка Елена Дементьева снялась с Уимблдона из-за травмы икроножной мышцы. Уимблдонский турнир 2010 года будет проходить с 21 июня по 3 июля.