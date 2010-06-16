Моуриньо решил усилить «Реал» Джеррардом и Руни

Руководство мадридского «Реала», который недавно возглавил португалец Жозе Моуринью, нацелилось на покупку ведущих игроков сборной Англии по футболу - нападающего Уэйна Руни и полузащитника Стивена Джеррарда, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на The Daily Star. По информации издания, испанский клуб готов заплатить за английских футболистов 110 миллионов фунтов стерлингов (почти 133 миллиона евро). Газета отмечает, что «Реал» оценил игрока «Манчестер Юнайтед» Руни в 80 миллионов фунтов, а капитана «Ливерпуля» и сборной Англии Джеррарда в 30 миллионов фунтов. При этом существует вероятность, что мадридский клуб сможет предложить за полузащитника и большую сумму, однако детали сделки будут зависеть от результата выступления национальной английской команды на чемпионате мира по футболу в ЮАР. О том, что «Реал» хотел бы подписать контракт со Стивеном Джеррардом, Моуринью впервые заявил вскоре после назначения на пост главного тренера испанского клуба. Однако о желании мадридской команды заполучить Уйэна Руни ничего не сообщалось. Как пишет издание, к настоящему моменту кандидатуры Руни и Джеррарда уже рассмотрены высшим руководством «Реала», и английские футболисты находятся в верхней части списка наиболее желанных новичков для испанского клуба. The Daily Star отмечает, что «Реал» намерен подключить к процедуре перехода Уэйна Руни в испанскую команду бывшего одноклубника футболиста - португальца Криштиану Роналду, которого мадридский клуб купил у «Манчестера» за 80 миллионов фунтов. С помощью Роналду «Реал» якобы надеется переманить Руни в Испанию. О реакции руководства «Манчестера» и «Ливерпуля» на намерения «Реала» пока ничего неизвестно. Сами Руни и Джеррард также не сделали никаких заявлений относительно своего будущего. Капитан сборной Англии еще перед началом ЧМ-2010 заявил, что будет готов обсуждать перспективы смены клуба только после завершения мирового первенства.