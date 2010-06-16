Северокорейцам сообщили, что их сборная имела преимущество над Бразилией

Официальные средства массовой информации КНДР, комментируя игру своей команды в первом матче на Чемпионате мира-2010 против Бразилии, отметили, что, несмотря на поражение (1:2), встреча прошла с преимуществом подопечных Ким Чен Хуна, передает «Спорт Экспресс». «На поле шла настоящая битва между двумя сильными командами. Футболисты Кореи были близки к успеху, имели несколько потрясающих моментов, ни на секунду не потеряв концентрации даже после двух пропущенных мячей», - сообщили в репортаже корейского информационного агентства KCNA. Напомним, что в первом матче группового турнира ЧМ-2010 сборная КНДР проиграла Бразилии со счетом 1:2. Уступая в счете с разницей в два мяча, корейцы лишь под конец встречи смогли отквитать один гол.