Саленко: В матче со Швейцарией испанцы выкладываться не будут

Лучший бомбардир чемпионата мира по футболу 1994 года Олег Саленко рассказал о своих ожиданиях от матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2010 между сборными Испании и Швейцарии. «Этого матча я ожидаю с большим нетерпением. Очень хочется наконец-то увидеть в действии чемпионов Европы. Как видите, в первом туре большинство фаворитов турнира отыграли ни шатко ни валко. Но я не уверен, что со старта понесутся и испанцы. А зачем? Это настолько классная команда, что она должна проходить свою группу с закрытыми глазами. Вот и против Швейцарии, думаю, испанцы не будут выкладываться на полную – впереди их ожидают более важные матчи. Интересно, кого Дель Боске выставит в стартовом составе – будет ли «экономить» своих лидеров? Но подбор игроков у Испании настолько хорош, что они не должны заметить потерю какого-либо бойца. Поэтому ожидаю спокойной победы чемпионов Европы за счёт более высокого класса», - приводит слова Саленко «Газета по-киевски».