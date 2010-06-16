ЧМ. Из ЮАР депортируют 17 аргентинских хулиганов

17 болельщиков сборной Аргентины, уличённые в хулиганстве на чемпионате мира в ЮАР, будет депортированы на родину. Полиция ЮАР вторглась в здание, в котором на время мирового первенства остановились 165 поклонников аргентинской национальной команды и выявили 17 человек, чьё присутствие на этом турнире представляет опасность для общественного порядка. Органы правопорядка передали их в руки иммиграционной службы, после чего болельщики будут отправлены в Аргентину. «Полиция контролировала деятельность этой группы и выявила ряд лиц, постоянное присутствие которых в ЮАР может неблагоприятно повлиять на общественный порядок и помешать мирному проведению чемпионата мира», – говорится в заявлении полиции.