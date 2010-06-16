Спортсмен получил срок за сутенерство и организацию публичных домов

Эстонский десятиборец Кристьян Рахну, которого считали претендентом на олимпийскую медаль, признан виновным в содействии проституции и приговорен к условному заключению за сутенерство и организацию публичных домов, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Postimees.ru. Харьюский уездный суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на четыре года и шесть месяцев с испытательным скором пять лет. Кроме этого, спортсмен должен выплатить 10 875 крон. Аналогичное наказание получил бывший легкоатлет Таави Рим. Полиция возбудила уголовное дело для расследования предполагаемой незаконной деятельности Рахну и его подельников зимой позапрошлого года. Согласно обвинению, Рахну и Рим снимали в Таллине 5 квартир с целью предоставления там платных сексуальных услуг. Они наняли в эти квартиры на работу проституток, разместили объявления в интернете об оказании платных сексуальных услуг, указав номера телефонов нанятых женщин. Рахну и Рим не признали своей вины и заявляют о том, что муссирование этой темы в прессе могло повлиять на решение суда. Третья подсудимая - Хели Кырге - частично признала свою вину и сказала, что она сняла квартиру, о которой говорится в обвинении.