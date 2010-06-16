ЧМ. Сборная Италии лишилась основного голкипера

Сборной Италии придется провести матчи группового этапа чемпионата мира без своего основного вратаря Джанлуиджи Буффона, у которого возникли проблемы с седалищным нервом. В лучшем случае голкипер вернется в строй через десять дней, передает Чемпионат.ру. Как сообщает Gazzetta dello Sport, процесс восстановления может значительно ускорить инъекция кортизона, правда, для этого необходимо заблаговременно уведомить FIFA. В противном случае Буффону потребуется операция, в результате чего позвоночный диск, который давит на седалищный нерв, займет правильное положение. Медики сборной Италии уже ведут консультации с врачами Ювентуса с целью сбора информации о травме Буффона, которая периодически беспокоит его начиная с января 2008 года. Ранее сообщалось, что повреждение выведет Буффона из строя максимум на два дня, но теперь сроки восстановления увеличились. Таким образом, Буффон не сыграет в матчах группового этапа с Новой Зеландией (20 июня) и Словакией (24 июня).